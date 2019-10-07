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Çavuşoğlu: Bölge teröristlerden temizlenecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bölge teröristlerden temizlenecek

07.10.2019, 10:02

Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın Doğusu'na yönelik gerçekleştirilecek olan operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "’ye de huzur,barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, "Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur,barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

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