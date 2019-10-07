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Dışişleri Bakanı , ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cevad Zarif ile görüştü

07.10.2019, 21:23 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019,21:49

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı olası harekat öncesi İran ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı , İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü...

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı olası harekat öncesi İran ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

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