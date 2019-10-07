Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı olası harekat öncesi İran ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü...
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı olası harekat öncesi İran ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cevad Zarif ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.