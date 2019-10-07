Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cevad Zarif ile görüştü

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı olası harekat öncesi İran ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü...

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı olası harekat öncesi İran ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.