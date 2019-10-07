Donald Trump'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı öncesinde tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden Trump, "Daha önce de ciddiyetle belirttiğim gibi yinelemek gerekirse, eğer Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşacak bir şey yaparsa Türkiye’nin ekonomisini yok edeceğim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı öncesinden Türkiye ekonomisini hedef alan açıklamalarda bulundu. TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ



Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Trump, "Daha önce de ciddiyetle belirttiğim gibi yinelemek gerekirse, eğer Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşacak bir şey yaparsa Türkiye'nin ekonomisini yok edeceğim (daha önce yaptım!), dikkat etmeliler." dedi. As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I've done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Ekim 2019