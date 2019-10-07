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'tan 'ye tehdidi

Donald Trump'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

07.10.2019, 19:49

Başkanı 'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı öncesinde tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden Trump, "Daha önce de ciddiyetle belirttiğim gibi yinelemek gerekirse, eğer Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşacak bir şey yaparsa Türkiye’nin ekonomisini yok edeceğim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı öncesinden Türkiye ekonomisini hedef alan açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ

Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Trump, "Daha önce de ciddiyetle belirttiğim gibi yinelemek gerekirse, eğer Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşacak bir şey yaparsa Türkiye'nin ekonomisini yok edeceğim (daha önce yaptım!), dikkat etmeliler." dedi.

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