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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

08.10.2019, 12:15

Başkan , 'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan Muhammet Emin Kotanoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Piyade Er Kotanoğlu'nun ailesine taziye telgrafı gönderdi.

AA

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