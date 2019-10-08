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'in şehit edilmesine ilişkin davada sıcak gelişme

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada sıcak gelişme

08.10.2019, 11:32

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi

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