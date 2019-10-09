Bakan Berat Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Operasyonu destekleyen Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerine yer verdi.