  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > 'Barış Pınarı Harekatı'na ASELSAN'ın "Koral"ı damga vurdu

' Harekatı'na 'ın ""ı damga vurdu

'Barış Pınarı Harekatı'na ASELSAN'ın Koralı damga vurdu

09.10.2019, 19:19

'ın doğusuna yönelik harekatı saat 16.00'da başladı. tarafından özgün olarak geliştirilen Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı. Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik Koral'ın devreye sokulduğu belirtildi

'ın doğusuna yönelik harekatı saat 16.00'da başladı. tarafından özgün olarak geliştirilen Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı. Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik Koral'ın devreye sokulduğu belirtildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'Barış Pınarı Harekatı'na ASELSAN'ın "Koral"ı damga vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN