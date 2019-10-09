Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatı saat 16.00'da başladı. ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı. Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik Koral'ın devreye sokulduğu belirtildi

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatı saat 16.00'da başladı. ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı. Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik Koral'ın devreye sokulduğu belirtildi