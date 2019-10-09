Barış Pınarı Harekatı'nın tarihinin büyük önemi!

Türkiye'nin Suriye sınırında başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın tarihi büyük bir önem taşıyor. PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG, 9 Ekim 2015’te kendisine bağlı küçük grupları bir araya toplayarak 10 Ekim’de SDG terör örgütünü kurduğunu açıklamıştı. Türkiye, 4 yıl sonra SDG’nin kurulduğu gün Barış Pınarı Harekatı’nın başlattı.

Türkiye güney sınırını tehdit eden YPG'ye karşı Fırat'ın doğusunda harekat hazırlıkları içindeydi.

Sınıra yapılan asker ve mühimmat sevkiyatları harekatın her an başlayacağı izlenimini veriyordu.

Günlerdir bugün yarın başlayacak diye beklediğimiz harekat, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başladı.

Erdoğan harekatın başladığını şu ifadelerle duyurdu: "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

Harekatın başladığı tarih ise büyük önem taşıyordu. PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG, 9 Ekim 2015'te kendisine bağlı küçük grupları bir araya toplayarak 10 Ekim'de SDG terör örgütünü kurduğunu açıklamıştı.

Türkiye, 4 yıl sonra SDG'nin kurulduğu gün Barış Pınarı Harekatı'nın başlattı.