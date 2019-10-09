Bin TL’lik su faturası isyan ettirdi

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Özbey Mahallesi'nde yaşayanlar, evlerine gelen yüksek su faturalarına tepki gösterdi. 5 bin civarında kişinin yaşadığı mahallede su faturası tutarları 300 lira ile 1400 lira arasında değişiyor.

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Özbey Mahallesi'nde yaşayanlar, evlerine gelen yüksek su faturalarına tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İZSU) Özbey Mahallesi'ndeki tüketicilere gönderilen eylül ayı su faturalarındaki ödeme tutarı, bir önceki aya göre 8-10 kat arttı. 5 bin civarında kişinin yaşadığı mahallede su faturası tutarları 300 lira ile 1400 lira arasında değişiyor.



'TÜM MAAŞIM BİTTİ'



Vatandaşlardan Sabri Gür, Temmuz 2019'da 119 metreküp su tükettiklerini, 155 lira ödediklerini, eylül ayında tüketim miktarının 99 metreküpe düştüğünü ancak fatura tutarının 928 liraya yükseldiğini belirtti. Sabri Gür, "Bu faturayı ödeyemem" dedi. Mustafa Duyar da 793 liralık su faturası geldiğini dile getirirken, "Maaşımın yarısı faturaya gitti" diyerek tepkisini gösterdi. Şemsettin Duman ise 1356 liralık su borcunu ödeyemeyeceğini dile getirdi. İZSU yetkilileri ise, Büyükşehir Yasası ile köy statüsündeki yerlerin mahallelere dönüştürüldüğü belirtilerek, "Kentlerde uygulanan tarife, 1 Eylül'den itibaren zorunlu olarak yürürlüğe girdi" dedi.