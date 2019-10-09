Devlet Bahçeli'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama geldi. Bahçeli, "Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını kurutmak için Bıraş Pınarı Harekatı başladı.



Tarihi operasyonla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi.



Bahçeli, "Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır. Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek hem de bölgeye huzur, sükunet ve istikrar yerleşmiş olacaktır." dedi.