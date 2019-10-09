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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'yla ilgili önemli açıklamalar

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili önemli açıklamalar

09.10.2019, 23:40 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019,00:35

'yla ilgili açıklamalarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu: "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bizim için hayati önemde olan bu başarıyla tamamlayacağız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları;

"Bizim derdimiz teröristlerdir. Kimse diğer konuların arkasına sığınarak bu operasyona (Barış Pınarı Harekatı) karşı çıkmasın."

"Askerlerimize desteğimizi diplomasi masasında veriyoruz. İnsani konularda herkesten daha hassasız"

"Yemen'de o kadar insanı öldürdünüz, aç bıraktınız. Şimdi hangi yüzle bu harekata karşı çıkıyorsunuz."

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