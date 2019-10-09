Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bizim için hayati önemde olan bu harekatı başarıyla tamamlayacağız." dedi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları;
"Bizim derdimiz teröristlerdir. Kimse diğer konuların arkasına sığınarak bu operasyona (Barış Pınarı Harekatı) karşı çıkmasın."
"Askerlerimize desteğimizi diplomasi masasında veriyoruz. İnsani konularda herkesten daha hassasız"
"Yemen'de o kadar insanı öldürdünüz, aç bıraktınız. Şimdi hangi yüzle bu harekata karşı çıkıyorsunuz."
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.