Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı’na başladı.' ifadelerini kullandı.Ayrıca Bakanlık, ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgilendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı ile açıklamada bulundu. Bakanlık yaptığı açıklama 'Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır.' denildi.

MSB DUYURDU! İŞTE HAREKAT HAKKINDA BİLGİLENDİRİLEN ÜLKELER...



Öte yandan Bakanlık, ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin bilgilendirdi.