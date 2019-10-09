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'dan harekat mesajı

NATO'dan harekat mesajı

09.10.2019, 18:03

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı"

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