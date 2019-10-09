Türkiye'nin sınır tehdidine karşı 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlatmasının ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar tatil edildi.
Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı. Bölgeden dumanlar yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce obüs atışları sürdürülüyor.Bu arada, Akçakale sokaklarında mehter marşları duyuluyor. Öte yandan, Akçakale'deki vatandaşlara da uyarılar yapılıyor.
Şanlıurfa Akçakale'de okullara harekat tatili! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.