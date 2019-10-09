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'de okullara harekat tatili!

Şanlıurfa Akçakale'de okullara harekat tatili!

09.10.2019, 17:35

'nin sınır tehdidine karşı 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlatmasının ardından 'nın ilçesinde okullar edildi.

Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı. Bölgeden dumanlar yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce obüs atışları sürdürülüyor.Bu arada, Akçakale sokaklarında mehter marşları duyuluyor. Öte yandan, Akçakale'deki vatandaşlara da uyarılar yapılıyor.

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