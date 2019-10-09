Seferberlik görev emri nedir? 2019 seferberlik emri 'e-devlet'ten nasıl sorgulama yapılır?

'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından askerliğini tamamlamış ve tezkeresini alan vatandaşlar tarafından 'seferberlik görev emri ne demek, 2019 seferberlik görev emri sorgulama, seferberlik emri ilan edildi mi' merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruları yakından takip eden vatandaşlar 'e-devlet' üzerinden seferberlik durumu karşısında göreve çağrılıp çağrılmayacağını sorgulayabiliyor. Peki seferberlik emri nedir, 2019 seferberlik emri sorgulama e-devlet'ten nasıl yapılır?

'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından askerliğini tamamlamış ve tezkeresini alan vatandaşlar tarafından 'seferberlik görev emri ne demek, 2019 seferberlik görev emri sorgulama, seferberlik emri ilan edildi mi' merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruları yakından takip eden vatandaşlar 'e-devlet' üzerinden seferberlik durumu karşısında göreve çağrılıp çağrılmayacağını sorgulayabiliyor. Peki seferberlik emri nedir, 2019 seferberlik emri sorgulama e-devlet'ten nasıl yapılır? İşte seferberlik emri ile ilgili tüm merak edilenler...

SEFERBERLİK GÖREV EMRİ NEDİR?

Bu emir kapsamında askerliğini yapan ve tezkeresini alan vatandaşların bir süre sonra oluşan askeri ihtiyaç nedeniyle yeniden askere alınması mümkün oluyor. Savunma Bakanlığı savaş ve diğer ihtiyaçlar halinde askere alınacak vatandaşların sefer görev emrinde, hangi birliğe katılacaklarını da düzenli olarak bildiriyor.

SEFERBERLİK EMRİ İLAN EDİLDİ Mİ?

Sosyal medyada sefer görev emirleriyle ilgili kafa karıştıran iddialar yer alıyor. Ancak seferberlik emri ile ilgili bir durum söz konusu değil.

2019 SEFERBERLİK GÖREV SORGULAMA E-DEVLETTEN NASIL YAPILIR?

En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden de öğrenilebiliyor. Bu emrin sorgulanabileceği adres şöyle:

SEFERBERLİK GÖREV EMRİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SEFERBERLİK NEDİR?

1. Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlık ve önlemlerin tümü.

2. Bu durumun ilan edildiği ya da savaşın sürdüğü dönem.

3. Bir alanda başarı sağlamak amacıyla bütün olanakları kullanarak yapılan yoğun çalışma.

SEFERBERLİK HANGİ HALLERDE UYGULANIR?

a) Genel seferberlik: Bütün yurt düzeyinde uygulanır.

b) Kısmi (Bölgesel) seferberlik: Yurdun herhangi bir bölgesinde uygulanır. 2. Kapsam bakımından:

a) Milli seferberlik: Silahlı Kuvvetler dışında kalan bütün kamu ve özel kuruluşlar ile yurttaşları kapsar.

b) Silahlı Kuvvetler seferberliği: Silahlı Kuvvetlerin barış durumundan sefer durumuna geçirilmesidir. Bu ise iki bölümde yapılır: (1) Personel seferberliği, (2) lojistik seferberliği.

Birinci Dünya Harbinden önce seferberlik ilan edilerek, gerekli bütün hazırlık ve tedbirler uygulamaya konuldu. Halkımız arasında, dört yıl süren bu harbe Seferberlik adı verildi. Eli silah tutanların askere alındığı Birinci Dünya Harbinde Osmanlı ordusu, yedi cephede şan ve şerefle çarpıştı. Harbin getirdiği bütün sıkıntılara milletçe karşı koyarak, yedi düvelin önünde kahramanca vatanını müdafaa etti. İstiklal Harbiyle de memleketini düşmanlardan kurtardı. İkinci Dünya Harbinde de seferberlik uygulanmışsa da savaşa girilmemesine rağmen getirdiği sıkıntılar, tedbirlerin yerinde ve zamanında alınmamasından dolayı, çok fazla olmuştur. Günümüzde seferberlik süresi çok kısalmış olup, 12 ile 24 saat içerisinde bir ülke seferberliğini tamamlayabilmektedir.

Seferber olma süresi: Birlik ve kurumların % 100 kadro seviyesine (seferi kadro seviyesine) erişecekleri ve teşkilatlanmalarını tamamlayacakları süreyi gösterir. Bu süre harekat planlarına ve lojistik imkanlara göre tespit edilir. Bu süreler, Genelkurmay Başkanlığınca yönergesinde belirtilir. Sefer görev emri: Sefer tertibine dahil edilen personelin, seferberlik duyurusunda nereye gideceğini, ne kadar zaman içinde birliğine katılacağını ve katılacağı birliğin kapalı adını bildiren ve kendisine barışta açıklanan bir belgedir. Bir sureti daima personelin yanında bulunur.

Seferber personeli: Bir birliği, seferi kadro seviyesine veya müsaade edilen kuvvete çıkarmak için sefer tertibine dahil edilmiş yedek personeldir.

Seferberlik deneme tatbikatı ve eğitimi tazeleme çağrısı: Seferberlik usullerinin denenmesi ve yedek personel eğitiminin tazelenme ve yenilenmesi için yapılan çağrıdır. Genelkurmay Başkanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunun onayı alınır.

Silahlı kuvvetler personel seferberliği: Silahlı Kuvvetlerin şimdiki ortalama mevcutlarının seferi kadro seviyesine yükseltilmesi, seferde kurulacak birlik ve kurumların kurulması, kadro seviyelerine eriştirilmesi ve seferi kadro seviyelerinin korunması için hazırlanan personel bütünleme planlarına göre zayiatı tamamlamak üzere, barışta yapılan hazırlıkların, seferberlik duyurusunda uygulanmasıdır. Silah altı davetiyeleri: Seferberlik deneme tatbikatı ve yedek personel tazeleme eğitimi için, yedek personelin (subay, astsubay, erbaş ve er) tatbikata katılmalarını sağlayan davetiyelerdir.

Silah altı davetiyesi: Personelin yedek eğitimi görmesi için katılacağı birliğin seferberlik numarası ile bildirilen kapalı adını, gideceği yeri ve tatbikatın süresiyle ilgili bilgileri kapsar.