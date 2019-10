Türkiye tek yürek oldu teröristler yine tutuştu

Fırat’ın doğusunu terörden temizlemek için yapılacak operasyon Türkiye’yi birleştirirken, teröristleri de rahatsız etti. ABD askerleri bölgeden çekilirken Türk askeri de son hazırlıklarını tamamladı. Büyük korkuya kapılan örgüt sözcüleri kendilerine destek aramaya başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırları terör örgütlerinden temizlemek için yaptığı çalışmalar ve harekatlar tüm baskılara rağmen devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı açıklamalarının ardından ABD'nin de bölgeden askerlerini çekmesiyle birlikte harekat için şartların oluşması, terör örgütünü de korkuttu. ABD'nin PKK/YPG'den koparıp SDG (Suriye Demokratik Güçleri) adını verdiği ve dünyaya 'masum' göstermeye çalıştığı teröristlerden, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon hakkında yeni bir açıklama geldi. SDG'nin terörist sözcüsü Mustafa Bali, Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw kanalına röportaj verdi.



TÜRKİYE'YE İFTİRA ATTI



Olası operasyonla zor duruma düşecek olan terör örgütü, bunu engellemek için "siviller katledilecek" yalanına sarıldı. "Güçlerimiz hazırlıklara başladı ve sınırda mevzilendi" ifadesini kullanarak kendince gözdağı veren Bali, "Türkiye operasyon düzenlerse, Rusya ve Esed bundan istifade edecek ve bizim bölgemize saldıracak. DAEŞ de bu durumu kullanarak saldırılar düzenleyecek" dedi. Bu sözleriyle bölgede korku pompalamaya çalışan örgüt, aynı zamanda kendisine sahip çıkacak yeni bir yol arayışında. Örgütün sözde sözcüsü, Türkiye'nin operasyonuna karşı çıkacak herkesin yardımına ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Türk işgaline karşı çıkmak için bütün tekliflere olumlu yaklaşacağız" dedi.



BÜYÜK BİR PANİK VAR



ABD'nin Suriye'de terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK'da panik hakim olduğu gözlendi. Sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar ilçesindeki sınır hattından görülebilen örgüt mensuplarının çalışmaları görüntülendi. Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü. Sınıra çok yakın bölgeleri de çadır şeklinde bezlerle kapatarak mevzi oluşturan terör örgütü mensuplarının iş makineleriyle çalışmalar yaptığı öğrenildi. Rasulayn kent merkezinden çıkan bazı kamyonların sınır hattına hafriyat getirip boşaltmaları da kameralara yansıdı.



BARIŞ PINARI HAREKATI'NIN HEDEFLERİ



- Ortak devriyede belirlenen ve haritalara işlenen mevziler tek tek vurulacak

- Güvenli cepler oluşturularak kademeli alan hakimiyeti kurulacak

- Bölgedeki sivil yerleşim yerleri dikkate alınarak azami hassasiyet gösterilecek

- İlk etapta sınır geçilmeden Suriye'de belirlenen hedefler havadan vurulacak

- Operasyon Genelkurmay karargahında özel ekiple takip edilerek kamuoyu sürekli bilgilendirilecek

- NATO ve BM'de Türkiye'nin haklı tezleri anlatılacak





"CİZRE-CERABLUS ARASINI TAMAMEN TSK ALACAK"



Türkiye 'Barış Koridoru' olarak adlandırdığı Suriye'nin kuzeyindeki bölge için PYD/PKK terör örgütünün elinde tuttuğu alanlara operasyon hazırlığında. Güvenlik Uzmanı ve emekli istihbaratçı Albay Coşkun Başbuğ, Urfa Akçakele'den Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Başbuğ'a göre, Suriye'deki PYD/PKK terör örgütüne olası bir operasyon Resulayn ile Tel Abyad'dan başlayacak. Suriye'nin kuzeyindeki barış koridoru için bu iki noktadan sonra hedef 'CC koridoru' yani Cizre ile Cerablus arasındaki mesafenin tamamen TSK kontrol altına alınması olacak.



MGK KARARI



Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) alınan kararı hatırlatan Başbuğ "Türkiye 'Barış Koridoru' olarak adlandırdığı Suriye'nin kuzeyindeki bölge için PYD/PKK terör örgütünün elinde tuttuğu Güvenli Bölge olarak belirtilen alanın Cizre sınırından başlayıp Türkiye'nin kontrolündeki Suriye kasabası Cerablus'a kadar uzayan hattır. Bu bölge için başlandığı andan itibaren dönüş yok" dedi.



BİZİ ÇOK OYALADILAR



ABD ile bu süreçte gerçekleştirilen müzakerelerde ABD'nin Türkiye'yi oyaladığını belirten Başbuğ, "ABD'nin önerileri bizi tatmin eder düzeyde olmadı. Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini edindik ve kararlılıkla gireceğiz dedik. Arzumuz bir an önce güvenli bölge konusunda başarılı ile çıkmak olmalı" ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE İÇİN OK YAYDAN ÇIKTI'



Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, Türkiye'nin yapacağı harekatı başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne müdahale olarak kurgulamadığını söyledi. Bu konunun 1 günlük mesele olmadığını aktaran Tosun,"Obama'dan Trump'a kadar Türkiye defalarca Amerikan yönetimine bu konuda adımlar atması gerektiğine dair uyarılar yaptı. Türkiye de bölgedeki güvenliğini düşünmek zorunda. Harekatın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından kaçınılmaz hal aldığı şeklinde bir görüş var. Artık ok yaydan çıkmıştır. Türkiye ABD'nin ikircikli tavrını gördükten sonra atması gereken adımı atmaya hazırlanmaktadır" dedi.





KOMANDOLARA SEVGİ SELİ



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı. Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı araçlarından oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi. Sınırda konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderilen komandoları taşıyan otobüsler sevgi seliyle karşılandı.





GÖKTÜRK KEŞİF UYDUSU UZAYDAN BİLGİ VERECEK



Operasyonda Türk askerine yön gösterecek ve teröristlerin yerlerini bir bir belirleyecek olan Göktürk Keşif Uydusu da stratejik önem taşıyor. Yüksek çözünürlüklü çekim yapabilen Göktürk uydusu, her türlü coğrafi bölgeyi görüyor ve kızılötesi tarama özelliği var. Ayrıca çektiği her fotoğrafı saklama özelliğine de sahip.



HAREKATTA KULLANILACAK YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR



Türk askeri birlikleri Cerablus'tan Münbiç'e doğru ilerliyor. Harekatta dünyayı kıskandıran yerli ve milli silah ve araçlarımız kullanılacak. Karanlıkta, suda gidebilen Arma Zırhlı Muh. Aracı, yüksek balistik koruma sistemine sahip Kobra Zırhlı Aracı, Bayraktar SİHA, ANKA İHA, T-155 Fırtına Obüsü, Bora-12 Sniper Tüfeği ile lazer güdümlü Cirit Füzesi ve tüm zırhlı tehditlere karşı UMTAŞ Tanksavar füzesi bunlardan bazıları olacak.



SURİYE MİLLİ ORDUSU HAREKETE GEÇTİ



Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), TSK'nın Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına destek vermek amacıyla operasyon bölgesine doğru yola çıktı. Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris, askeri muhaliflerin operasyon için hazır olduklarını vurgulayarak, "Fırat'ın batısını DEAŞ teröründen özgürleştirdiğimiz gibi Fırat'ın doğusunu da terör çetelerinden kurtaracağız. Allah'ın izniyle bu operasyonda yer alacağız. Bu katılım bizim halkımıza ve dostlarımıza görevimizdir" dedi.



