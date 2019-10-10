Bakan Albayrak: Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız

PKK/YPG'li teröristlerin sınır hattında yaptığı havanlı saldırılara tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Terör örgütü PKK/PYD bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldı. 9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara attığı havanlar ile 1'i bebek 4 sivil şehit oldu, 70 sivil de yaralandı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'nın kalleş saldırılarına tepki gösterdi.

Twitter'dan bir mesaj paylaşan Albayrak, "Terör örgütü PKK/PYD bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldı. 9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız." dedi.