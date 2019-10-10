CHP-İP ittifakında ekmek kavgası çıktı

İP ve CHP arasında başlayan 'istihdam' tartışması kavgaya dönüştü. İP İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdikleri CV'lerin 6 aydır beklediğini açıklamasının ardından İP Karşıyaka Teşkilat Başkanı Volkan Berber'in açıklama yapması tartışma yarattı

İP ve CHP arasında başlayan 'istihdam' tartışması kavgaya dönüştü. İP İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdikleri CV'lerin 6 aydır beklediğini açıklamasının ardından İP Karşıyaka Teşkilat Başkanı Volkan Berber'in, "Genel Merkez düzeyinde ittifakta sorun olmayabilir. Fakat işçi alımında sorun var. Birileri işe giriyor da bizim mi haberimiz yok?" şeklinde açıklama yapması tartışma yarattı.



TOPLANTIDA KAVGA ÇIKTI



Berber'in bu açıklamasının ardından İP İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Karşıyaka ilçe yönetimini acil toplantıya çağırdı. Volkan Berber'in bu toplantıda yalnız bırakıldıklarını, işe alımlar konusunda hiçbir adım atılmadığını, bu durumun teşkilat mensupları arasında moral bozukluğuna neden olduğunu söylemesi üzerine ortamın bir anda karıştığı ileri sürüldü. Kırkpınar'ın Berber'in sözlerine çok kızdığı, "Şerefsizsin bunları sana yedireceğim" dediği iddia edildi. Toplantıda yumruklaşmaya varan bir arbede yaşandığı öğrenilirken, Kırkpınar'ın şoförünün Volkan Berber'e yumruk atmak istediği, araya giren partililerin iki tarafı yatıştırdığı iddia edildi.



KAHVEHANE BENZETMESİ



Hüsmen Kırkpınar'ın Büyükşehir'e verdiklerini söylediği CV'lerin il yönetiminin kendi çevresinden alındığını belirten Berber, bununla ilgili ilçe başkanlarına hiçbir bilgi verilmediğini kaydetti. Bunun üzerine basın açıklaması yaptığını ifade eden Berber, şöyle konuştu: "Söz konusu toplantıda İl Başkanı Kırkpınar'ın söz vermesi üzerine bir konuşma yaptım. Karşıyaka teşkilatımızın çok aktif etkinlikler yaptığını, İl yönetiminin ise tam ilçelerin yanında olması gerektiği dönemde ilde oturup kadınların kahve içme yeri gibi kullandıklarını belirttim. Bunun üzerine il başkanımız şahsıma yumruk atma eyleminde bulunmuştur. İstemediğimiz bir olay yaşanmıştır. Bu durum nedeniyle görevimden istifa ediyorum." Bu arada İl Başkanı Kırkpınar'ın istifa edeceği söylenen Karşıyaka İlçe yöneticileriyle toplantı yaparak istifa etmelerinin önüne geçtiği kaydedildi.



'İTTİFAKIN KARŞILIĞI BU DEĞİL'



Olayla ilgili konuşan İP Karşıyaka İlçe Başkanı Seçkin Boyunağa da, "Yaşanan olayla ilgili bir fikir beyan etmeyeceğim. CHP'nin bize olan tutumu nedeniyle böyle şeyler gerçekleşiyor. Bizim verdiklerimizin ve ittifakın karşılığı bu değil. İttifaktan daha fazla ilgi bekliyoruz" dedi.

'İSTİHDAM' TARTIŞMASI TİRE'DE TERSİNE DÖNDÜ



CHP-İP ittifakında istihdam tartışmaları sürerken CHP'nin iktidar olduğu ve İP'nin talep eden konumda bulunduğu belediyelerin tam tersi bir durum da İzmir Tire'de yaşandı. İP'nin İzmir'de iktidar olduğu tek ilçe olan Tire'de belediyenin istihdam hamleleri için konuşan CHP İlçe Başkanı İsmail Güleç, "Seçim zamanı çalışan gençlerimizden sadece 11'i işe alındı. Toplamda meclis üyelerimizden aldığımız bilgilere göre 50-60 civarı personel Tire Belediyesi'nde işe alınmış. Oyları kıyasladığımız zaman bizim de beklentilerimiz var. Beklentilerimiz biraz daha yüksekti" dedi.



BÜYÜKŞEHİR'LE BAŞLADI



İki parti arasında yöneticiler tarafından süreç uyum içinde götürülmeye çalışılsa da İP İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e gönderdiği, '6 aydır bekliyoruz. CV'lere dönüş yok' şeklindeki net mesaj dikkat çekmişti. Başkan Soyer daha sonra bu çıkışa, 'Art niyet yok, her yere yetişemiyoruz' şeklinde cevap vermişti.

TOLGA TEKİN