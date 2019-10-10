Minik Efe Kaan annesiz kaldı

Kınık’ta alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Kazada sürücü ile Sibel C. hayatını kaybederken Sibel C’nin oğlu Efe Kaan (6) ise ağır yaralandı

Kınık ilçe çıkışındaki bir müzikholde Şükrü Pınar (30) ve arkadaşı Sibel C. (36) alkol alıp eğlendi.



KORKULUKLARA ÇARPTI



Daha sonra evden Sibel C'nin oğlu Efe Kaan'ı (6) da alan ikili, gece saat 03.00 sıralarında Şükrü Pınar yönetimindeki otomobille ilçe merkezine doğru yola çıktı. Otomobil, Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Karadere Köprüsü üzerine geldiğinde kontrolden çıkarak korkuluklara çarptı. Feci kazada Sibel C. yaşamını yitirdi, çarpmanın şiddetiyle kemeri takılı olmadığı için yola fırlayan sürücü Pınar ile Efe Kaan ise ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen ambulansla Kınık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak sürücü Pınar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Efe Kaan ise buradaki ilk müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Şükrü Pınar ile Sibel C'nin cansız bedenleri, Kınık Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.





EMNİYET KEMERİ DE KURTARAMADI



Feci kazanın ardından araç hurda yığınına döndü. Sürücü Şükrü Pınar ile minik Efe Kaan, emniyet kemerleri takılı olmadığı için yola savruldu. Sibel C'nin ise emniyet kemerinin takılı olduğu görüldü. Ancak emniyet kemeri de Sibel C'yi hayatta tutmaya yetmedi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, kurtarılamadı.