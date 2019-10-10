‘Özkan, benim muhatabım değil’

CHP Parti Meclisi Üyesi, İzmir eski Milletvekili Erdar Aksünger'in bir televizyon programına konuk olduğu sırada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama tartışma yarattı

CHP Parti Meclisi Üyesi, İzmir eski Milletvekili Erdar Aksünger'in bir televizyon programına konuk olduğu sırada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama tartışma yarattı. Özkan'ın "Gece televizyon ekranlarında İstanbul milletvekilimiz Sayın Zeynel Emre dışında hiç kimsenin CHP politikalarını anlatma yetki ve onayı yoktur. Hangi görevde olurlarsa olsunlar sadece şahsi görüşlerini ifade etmektedirler" sözlerine Aksünger'den tepki geldi. Paylaşımı gördüğünü söyleyen Aksünger, "Biz orada şahsi görüşümüzü söylüyoruz. Tuncay Özkan benim muhatabım değildir. Ben PM üyesiyim, kendi adıma da konuşurum. Parti adına bir şey söylemek gibi bir iddiam yok" dedi.