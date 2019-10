Soykan mı suçlu!

“İçme baba” diye başlayan tartışma, 18 yaşındaki gencin kalbine saplanan bıçakla son buldu. Katil babayı yargılayan mahkeme, “Ölen oğlu olduğu için baba mağdurdur” diyerek ceza vermedi. Karara isyan eden anne, “Sonuçta bir can alındı. Bunu yapan da babası. Burada mağdur olan sadece benim” dedi

İzmir'de, sürekli alkol almasına kızan lise öğrencisi oğlu Soykan Özgizler'i (18), kalbinden bıçaklayarak öldüren Sertaç Özgizler'e (62) ceza verilmemesi, eski eşi Sibel Dalgıç'ı isyan ettirdi. Acılı anne, "Oğlumun öldürülmesinin cezasız kalmasını kabul edemem" dedi. Korkunç olay, şubat ayında Konak ilçesinde meydana geldi. Fen Bilimleri Temel Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Soykan, sürekli alkol alan babası ile bu nedenle tartışmaya başladı. Alkollü olan Özgizler, bıçakla oğlunu kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç, can havliyle evden çıktı ancak binanın birinci katında hayatını kaybetti. Tutuklanan baba hakkında 'kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.



BİR HAKİM ŞERH KOYDU



İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanığın oğluna yönelik eyleminin 'taksirle ölüme sebebiyet verme' niteliğinde olduğuna ve ölenin oğlu olması nedeniyle mağdur olduğuna kanaat getirerek, ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme, babaya ruhsatsız bıçak bulundurma suçundan verilen 5 ay hapis ile 20 gün adli para cezasını da erteledi. Sanık tahliye edilirken, karara yalnızca bir üye hakim muhalefet şerhi koydu. Kararla acısının katlandığını belirten anne Sibel Dalgıç, dosyayı temyiz edeceklerini söyledi. Dalgıç, "Soykan'ın babasından 5 yıl önce alkolik olduğu için boşandım. Babası onu ekonomik gücüyle elde tuttu. Soykan onu idare ediyordu. Çok olgun bir çocuktu. Hukukçu değilim . Mahkemenin neye dayanarak böyle bir karar verdiğini anlayamıyorum. Sonuçta bir can alındı. Bunu yapan da babası. Burada mağdur olan sadece benim. Oğlumu saymıyorum bile çünkü o melek oldu. Alkol aldığında ne yaptığını bilmeyen ve ikinci bir kimliğe bürünen birisi mağdur olamaz" dedi.



'O SERBEST KALDI, BEN ESİR OLDUM'



Eski eşinin serbest bırakılmasıyla can güvenliğinin de kalmadığını iddia eden Sibel Dalgıç, "O serbest kaldı, ben eve mahkum kaldım. Benim hayatım karardı. Ben bunu hak görmüyorum. Yargının, hakimlerin, medya ve herkesin tepki göstermesini bekliyorum. Böyle bir karar olamaz, olmamalı. Oğlumu öldürenin ceza almasını istiyorum" diye konuştu.