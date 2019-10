Bakan Berat Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. "Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz." diyen Bakan Albayrak, "Allah'ın izniyle bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Operasyonla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar geldi.



İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:



KESİNLİKLE TAVİZ VERİLMEYECEK

Toplam 5 milyondan fazla ülke olarak dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yaparak, terörle mücadele ederek, sivil insan noktasında dünyada en çok maalesef kayıp veren ülkelerden biri olarak, en çok bedel ödeyen ülkelerden bir tanesi değil başında geliyor. Bu kapsamda Türkiye kesinlikle ama kesinlikle taviz vermeyecek. Artık bu ülkenin birliği ve beraberliği kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma strateji yürütüyor. Uzaktan akıl vermek kolay. Tıpkı bin yıldır olduğu gibi, bazıları geçmiş tarihi çok iyi bilmiyorlar. Türk milletinin tarihini anlamak için son bin yıla bakmak lazım. Bu coğrafyada son bin yıldır nasıl sınavlar, nasıl güçlü refleksler göstermiş? Mehmetçiğimizin dediği gibi 'Bizler şehadete ulaşma mesabesinde bakan bir milletiz'. Bir anne ve baba için büyük acı.



SAMİMİYETSİZ, İKİ YÜZLÜ BATI DÜNYASI

Hakikaten çok güçlü metanetli, güçlü bir duruşla yine şehit anne ve babası vakurluğuyla müthiş bir duruş gösterdiler. Her ikisinden Allah razı olsun diyorum. Pırlanta gibi Cihan Güneş kardeşimizin yanında 4 tane gazimiz var. Elhamdülillah metanetleri, cesaretleri dört dörtlük maşallah. Allah onlara da en kısa sürede acil şifalar vermesini diliyorum. Sözde terör örgütlerini koruma adı altında bugün verilen mücadelede kimlerin sivilleri hedef alarak, sivil masum 9 aylık bebek Muhammet başta olmak üzere, kimin bombalar attığını bütün dünya artık görüyor. On yıllardır bugün için hazırlanan planı ordumuz, bu millet darmadağın edecek. Bugün DEAŞ'a karşı en şedit mücadele vermiş Türk Ordusu. Terörle mücadele lafını diline dolayıp, siviller üzerinden demagoji yaparak yalan propaganda yapan birilerine, samimiyetsiz ve iki yüzlü Batı dünyasının yüzüne çarpmamız lazım.



BU MÜCADELEDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ

Barış Pınarı da terör yapılanmasını paramparça edeceğimiz, inşallah sivilleri ve insani değerleri en üstte tutarak inşallah başarıya ulaşacağımız bir operasyon olacak. Ama siyaset, ama ekonomi eliyle ülkemizi tehdit edecek bütün unsurlara karşı sapasağlam, dik durduğumuz, millet olarak durduğumuz sürece bin yıldır olduğu gibi tüm bu rüzgarlar da nasıl kayadan yel alıp geçecekse öyle geçecek. Bizler tüm bu alanlarda kendimizi, ülkemizi çok daha güçlü ve sağlam mücadeleyle hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her türlü senaryoya karşı, yeter ki milletimiz yanımızda olduğu sürece Allah'ın izniyle bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza inanıyoruz. Rabbim bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim gazamızı mübarek eylesin, zaferle taçlandırsın inşallah.