Kadın kıyafetiyle ormanda yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Erkan Gümüş (35), ormanda başında eşarp, üzerinde etekle yakalandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Erkan Gümüş (35), ormanda başında eşarp, üzerinde etekle yakalandı. Gümüş, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'yaralama', 'uyuşturucu ticareti' ve 'cinsel taciz' gibi 7 ayrı suçtan 5 yıldır aranan Gümüş'ün Honaz ilçesindeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Dün sabah ormanlık alana giden ekipler, Gümüş'ü kendi yaptığı barakada, üzerinde kadın kıyafetleriyle yakaladı. Erkan Gümüş, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HASAN DURNA