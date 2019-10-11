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'den açıklaması! 2019 e-devlet sorgulama

MSB'den askerlik yoklaması açıklaması! 2019 e-devlet askerlik durum belgesi sorgulama

11.10.2019, 20:54 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019,21:00

Askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanların, yoklama işlemleri ile askerlik hizmet ve celp tercihlerini 31 Aralık 2019'a kadar tamamlamalarını gerektiği bildirildi. 'den yapılan duyuruları yakından takip eden askerlik çağına giren yükümlüler tarafından ' nedir, askerlik yoklaması sorgulama, e-devletten nasıl sorgulanır' soruları merak konusu oldu. İşte e-devletten 2019 askerlik durum belgesi sorgulama...

Askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanların, yoklama işlemlerini tamamları gerektiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünün internet sayfasından yapılan duyuruda, 1 Ocak 2019'da askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanların, yoklama işlemleri ile askerlik hizmet ve celp tercihlerini 31 Aralık 2019'a kadar tamamlamaları gerektiği belirtildi.

Duyuruda, yoklamasını yaptırdığı halde askerlik hizmet ve celp tercihlerini yapmayanların 31 Aralık 2019'a kadar e-devlet üzerinden veya askerlik şubesine müracaat ederek, bu işlemleri yapmaları gerektiği kaydedildi.

AA

E-DEVLET ASKERLİK DURUM BELGESİ SORGULAMA

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