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Haberler > Gündem > Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi

, Etiyopya Başbakanı 'ye verildi

Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi

11.10.2019, 12:49

2019 , Etiyopya'nın Başbakanı 'ye verildi. Abiy Ahmed Ali, Eritre ile 1998'den başlayıp iki yıl süren savaşın bitmesine öncülük etmişti.

2019 Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in oldu. Jüri, Eritre ile 1998'den başlayıp iki yıl süren savaşın bitmesindeki rolü nedeniyle Ahmed'e ödülün verileceğini duyurdu.

İki Afrika ülkesi, aralarındaki düşmanlığı ancak 2018 yılında sonlandırmıştı. Abiy Ahmed, ayrıca Sudan'daki darbeden sonra askerlerle siviller arasındaki görüşmelerde de arabuluculuk rolü üstlenmişti.

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