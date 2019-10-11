PKK/YPG Kamışlı'dan saldırdı! Teröristler gazetecileri hedef aldı

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından panik içerisinde hareket eden ve dün sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG bugün de gazetecilerin olduğu oteli hedef aldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı.

KESKİN NİŞANCI SALDIRISI Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü YPG Nusaybin'de gazetecilere saldırdı SAĞLIK EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Teröristlerden alçak saldırı! YPG'li teröristlerin saldırı anını gazeteciler anlattı