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Tuzaklara ‘Koral’ kalkanı

Tuzaklara ‘Koral’ kalkanı
Giriş Tarihi: 11.10.2019

Fırat'ın doğusuna yönelik 'nda terör örgütünün bölgedeki tuzaklarını etkisiz hale getirmek için 'ın geliştirdiği ilk kez devreye girdi.

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütünün bölgedeki tuzaklarını etkisiz hale getirmek için ASELSAN'ın geliştirdiği Koral Elektronik Harp Sistemi ilk kez devreye girdi. Milli icadımız olan Koral radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için geliştirildi. Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemi. Bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşan ve 200 kilometre menzili olan Koral, Barış Pınarı Harekatı'nda tuzakları kesiyor.

FATİH ŞENDİL

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