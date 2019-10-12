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'nda etkisiz hale getirilen terörist 415'e ulaştı

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist 415'e ulaştı

12.10.2019, 08:44 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019,09:55

Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan en son açıklamada "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı." dendi.

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