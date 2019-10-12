Mehmetçik Fırat'ın doğusunda!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı cuma günü üçüncü gününü geride bırakırken, alan hakimiyetini kuran Mehmetçik, Tel Abyad ve Resulayn’ın güneyine sarkmaya başladı. İlçeler, güneyden kuşatıldıktan sonra kuzeye doğru süpürme başlayacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları dün sabah erken saatlerden itibaren özellikle Resulayn'ı havadan ve karadan ağır şekilde bombaladı. Tel Abyad'da da Fırtına obüsleri terörist hedefleri ateş altına aldı. Hürriyet'in güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, harekâtın önemli safhalardan biri de her iki ilçenin güneyine inilmesi olacak. Bunun için güney kırsalların bazı noktalarında kuşatma için harekete geçildi. İlçeler, güneyden kuşatıldıktan sonra kuzeye doğru süpürme başlayacak. Teröristler böylece güneyde ve kuzeydeki sınır hattında bulunan birliklerin kıskacıyla etkisiz hale getirilecekler.



GÜNEYDEKİ SIĞINAKLARA BOMBA

Her iki ilçeyi güneyden kuzeye doğru çember içine alacak bu plan kapsamında dün Resulayn'ın güney kesimlerinde yerin altındaki kalın beton tünellerle oluşturulmuş karargâh, barınak ve cephanelik olarak kullanılan sığınaklar Türk jetlerinin hedefi oldu. F-16'lar lazer güdümlü nüfuz edici bomba (NEB) olarak bilinen beton delici 870 kiloluk MK-84'lerle yerin altındaki beton sığınakları ve tünelleri imha etti. NEB'ler, betona vida gibi girdikten sonra tünellerin içinde patladı. Patlamalar Ceylanpınar'da da duyuldu. Sözleşmeli piyade er Ahmet Topçu'nun buralardaki tünelleri kullanan teröristlerce şehit edildiği öğrenildi. Tünellerde çok sayıda mühimmat bulunduğu için vurulan yerlerde birbiri ardına çapı 100 metreyi bulan mantar şeklinde dumanlar oluştu.





9 NOKTADA KESKİN NİŞANCILAR

Resulayn içinde 9 farklı noktada keskin nişancıların yerleri belirlendi. Sivillerin zarar görmemesi için hassasiyet gösterilirken, keskin nişancıların bulunduğu üç yere nokta atışlarıyla karşılık verildi. Resulayn merkezinin iç tarafında sivillerin yaşadığı binalar ve ibadethanelere yerleşen keskin nişancıların, kara harekâtının ilerlemesiyle sürekli yer değiştirdikleri de belirlendi. Terör örgütünün Resulayn'da çok sayıda Amerikan piyade tüfeği, tanksavar, havan, roketatar, Doçka tipi ağır makineli tüfekler depoladığı da tespit edildi. Resulayn'da Tel Halif ve Ebu Bekçi köylerinde şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilirken Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) bölgede bir kontrol kulesini ele geçirdiği iddia edildi.



TEL ABYAD DA VURULDU

Fırtına obüsleri Tel Abyad'ın merkezi ve güneyini dün sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden vurmaya başlayarak burada da örgüte ağır darbe indirmeye devam etti. Türkmen köyleri Ain Erus ve Hammam'daki teröristler, TSK'nın hedefi oldu. PKK/YPG üyeleri, özellikle Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda TSK'ya ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yaktı. Bölgeye daha önce giren SMO mensupları da pikaplara monteli ağır makineli silahlarla ilçenin güneybatısını vurdu. Sınır hattına TSK ve SMO birliklerinin sevkiyatı da devam etti. Gece boyunca Suriye sınırındaki Akçakale'ye, SMO askerleri ve araçları ile TSK'nın zırhlı araçları getirildi.



İKİ İLÇEDE KATEDİLEN MESAFELER

İletişim Başkanlığı, Tel Abyad bölgesinin batı sektöründe 7.7 kilometre, doğu sektöründe 9 kilometre, Resulayn bölgesi batı sektöründe 3.1 kilometre, doğu sektöründe de 4.8 kilometre ilerleme sağlandığını açıkladı. El Yabse, Tel Fander, Tel Abyad'daki Müşeyrfe, Dedat, Berzan, Cüdeyde, Gısas, El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyleri ele geçirilen yerler oldu.



ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER KAÇTI

Kırsalda büyük kayıplar veren terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin ilçe merkezlerinden kaçtığı, geride kalanlara 'bulundukları noktaları terk etmemeleri ve direnmeleri' talimatı verdikleri belirtildi. Teröristlerin TSK'nın ilerleyişini yavaşlatmak için şehir merkezinin içlerinde mevziler kazdığı ve farklı bölgelere dağılarak alanı genişletmeye çalıştığı belirlendi. Sınır hattındaki üslerini terk eden teröristlerin şehir yerleşiminin içlerindeki sivillerin yaşadığı binaları karargâh yaptıkları, buralara mühimmat ve yaşamsal malzeme yığdıkları bildirildi.



Hürriyet