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Yasadışı ne varsa bu depodan çıktı

Yasadışı ne varsa bu depodan çıktı
Giriş Tarihi: 12.10.2019

Salihli'de Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda ile ve ele geçirildi.

Salihli'de Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 857 adet yasa dışı hap ile sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi. Alınan bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, adli mercilerden alınan arama kararına istinaden İ.N. adlı şahsın evinde ve işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada 857 adet yasa dışı hap ve jel ile 5 litre sahte içki, 31 paket içerisinde 620 adet kaçak sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edilen şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

EMRE SAÇLI

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