AK Parti'den Mustafa Akıncı'ya sert tepki!

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Akıncı'nın açıklamalarına sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Açıklama basiretsizlik ve saygısızlık" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında skandal açıklamalarda bulundu. "Barış Pınarı desek de akan kandır" diyen Mustafa Akıncı'ya AK Parti'den de tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akıncı'nın skandal açıklamalarına yönelik, "Açıklama basiretsizlik ve saygısızlık" ifadelerini kullandı.

Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'mıza karşı yaptığı açıklama basiretsizlik ve saygısızlıktır. Türkiye'yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz. Sn Akıncı ayrıca Kıbrıs Türklerinin zulümden kurtulmasını sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı'mızı da eleştirmiş. Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin kurtuluşunu sağlayan bir harekatı eleştiren kişi konumuna düşmüştür Sn Akıncı. Barış Pınarı Harekatı bir cinayet şebekesi olan terör örgütüne karşı yapılıyor. Sn Akıncı terör örgütüne karşı tek bir cümle kuramıyor ama teröre karşı mücadelemizi eleştiriyor."

"BU AÇIK BİR SAYGISIZLIKTIR"

"Bu açık bir saygısızlıktır. Sn Akıncı, ülkemiz Barış Pınarı Harekatı ile bir cinayet şebekesine karşı mücadele ediyor. Size bu cinayet şebekesinin alçak saldırıları sonucu sadece son birkaç günde içinde bebekler de olan kaç vatandaşımızın, kaç askerimizin şehit olduğunu hatırlatırım. Sn Akıncı size Kıbrıs Barış Harekatı'nın hangi soykırım ve cinayet şebekesine karşı yapıldığını hatırlatmak zorunda kalmamız da çok üzücüdür. Şehit olan arkadaşlarınızın hatırına bu basiretsiz ve saygısız dili kullanmamalıydınız. Kıbrıs Barış Harekatı bir cinayet şebekesine karşı yapılmış ve barışı tesis etmiş bir harekattır. Barış Pınarı Harekatı da bir cinayet şebekesine karşı yürüttüğümüz terörle mücadeledir. Bu mücadelelerde kim yanımızda durdu, kim karşımızda durdu, unutmadık, unutmayacağız. Sn Akıncı keşke adınızı haklı ve meşru olandan yana yazdırsaydınız. Keşke bir Cumhurbaşkanı olarak terör örgütleriyle diyalog çağrısı yapan kişi olmasaydınız."

MUSTAFA AKINCI NE DEMİŞTİ?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde tepki çeken bir açıklama yapmıştı.

Mustafa Akıncı'nın açıklaması şöyle:

"Bazen sessiz kalmak söyleyecek sözünüz olmadığından değildir. Bazen durumlar o kadar karmaşıktır ki, bazı kestirmecilerin kolaycılığında "Evet" ya da " Hayır "la geçiştirilmesi mümkün değildir. Söyleyeceklerinizle durumu etkileme olanağını göremediğiniz durumlarda sessiz kalmak da gerekebilir. Ancak Türkiye'nin Suriye'deki son operasyonu konusunda sürekli üzerime geliniyor. Kimi görüşümü merak ettiğinden, ama bir çoğu da kendi politik amaçlarına malzeme yapmak telaşı ile sabırsızlanıyor. Bazı çok bilmişler de bu sessizlik üstüne komplo teorileri bile icat etmeye başladılar. Bu durumda ne düşündüğümü açıklamak kaçınılmaz oldu: Herşeyden önce içimizde Türkiye'nin iyiliğini ve terör belasından kurtulmasını istemeyen olduğuna inanmıyorum. Mesele "Türkiye'nin iyiliği nerededir?" sorusunun yanıtındadır. Bu sorunun gerçek muhatabı elbette Türkiye'de yaşayanlardır. Ama benim inancım Suriye topraklarının artık neredeyse 10. yılına girmekte olan savaşa doyduğu noktasındadır. On yıldır akan kan bundan böyle de akmaya devam ederse barışa ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bana göre Türkiye'nin mutlu ve huzurlu geleceği Türkü – Kürdü – Arabı ve Türkmeni ile tüm bölge halklarının dialog içinde inşa edecekleri bir düzenle mümkün olacaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde kendi sınırlarına sahip çıkabileceği ve Türkiye'nin de kendi sınırlarını güvende hissedebileceği bir durumun yaratılması gerekiyor. Bunun için kanımca Türkiye ile Suriye arasında en erken zamanda ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin büyük yararı olacaktır. Bunun da ötesinde Türkiye'nin Mısır dahil diğer bölge ülkeleriyle bozulan ilişkilerinin de düzeldiğini görmek en büyük dileğimdir. AB ile kavgalı değil işbirliği içinde bir Türkiye herkes için daha iyi olacaktır. 1974 yılında 27 yaşındayken, Faşist Yunan Cuntasının neden olduğu Türkiye'nin askeri harekatında ben de her genç Kıbrıslı Türk gibi görev aldım. Lefkoşa'da Dereboyu'ndaki savaşta arkadaşlarım yanımda şehit düştüler; pek çoğumuz gibi ben de savaşın ne demek olduğunu yaşayarak öğrendim. Bu nedenle savaşın acılarını hiç bir toplumun yaşamasını istemem. Türk- Kürt- Arap hiçbir çocuğun burnunun kanamasını arzulayamam. Daha önce de söyledim 1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir."