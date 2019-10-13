Sürekli ve başkanlardan Ankara çıkarması

AK Parti İzmir Milletvekili ve İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Partili Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile Ankara'ya çıkarma yaptı. Kerem Ali Sürekli, AK Partili ilçe belediye başkanları ile birlikte çıkarma yaptığı Ankara’dan müjdelerle döndü

AK Parti İzmir Milletvekili ve İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Partili Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile Ankara'ya çıkarma yaptı. Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini aktaran Sürekli, "Bakanlarımız her zamanki gibi yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşımları ile başkanlarımızı dinledi ve pek çok talebimiz için düğmeye bastı. Sorunları çözmeye hazırlar. Bu toplu ziyaretlerimiz, önümüzdeki süreçlerimizin önünü açtı. Hepsi ilçelerine müjdelerle dönüyor" açıklamasını yaptı.



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Görüşmelerden çıkan sonucu ve müjdeleri sıralayan Sürekli, "Bergama'ya 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı, Aile Sağlığı, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi yapılmasının kararlaştırıldığını aktaran Sürekli, "Bergama'da jeotermal enerji ilerletilecek. EuroVelo - Avrupa Bisiklet Yolları Ağı projesinin hızlandırılacak. Bayındır'a da başta termal turizm alanına dahil edilmesi olmak üzere pek çok destek sağlandı. Kiraz ilçesine yapılması planlanan Devlet Hastanesi için de somut adımlar atıldı. İzmir ister, Ankara yapar. İlk adımlar atıldı. Her işin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.