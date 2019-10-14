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Bakan Akar, Başkanı Fidan ile görüştü

Bakan Akar, MİT Başkanı Fidan ile görüştü

14.10.2019, 13:59

, komuta kademesi ve Başkanı , dün gece MSB'de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Türkiye'nin 9 Ekim günü saat 16.00'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin de harekatın sevk ve idaresine yönelik yoğun mesaisi sürüyor.

Bakan Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden toplantıya Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.


Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ve bölgedeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüşülen toplantıda, sahadan gelen son görüntüler de detaylı olarak incelendi.

Gelen anlık bilgiler kapsamında değerlendirmeler yapılırken harekatın emniyetle devamı için ABD'li ve Rus muhataplarla her kademede karşılıklı bilgi alışverişi de gerçekleştirildi.

AA

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