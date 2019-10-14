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Bakan Selçuk, altın madalya kazanan Çolak'ı kutladı

Bakan Selçuk, altın madalya kazanan Çolak'ı kutladı

14.10.2019, 17:10

Milli Eğitim Bakanı , Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan beden eğitimi öğretmeni 'ı kutladı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından, Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen şampiyonada, büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak'ın altın madalya ile çekilen fotoğrafını paylaştı. İzmir Aliağa Helvacı Ortaokulu'nda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni İbrahim Çolak'ı kutlayan Bakan Selçuk, mesajında şöyle dedi: "Jimnastikte ilk altın madalyayı kazanan Türk sporcu olmanı da, o madalyayı Mehmetçiğe armağan etmeni de alkışlıyorum. Yaşattığın sevinç her şeye değer, teşekkürler İbrahim Çolak öğretmenim."
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