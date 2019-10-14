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'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi

14.10.2019, 19:46 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019,19:48

Milli Savunma Bakanlığından, kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından harekata ilişkin yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu." ifadeleri kullanıldı.

AA

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