Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından harekata ilişkin yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu." ifadeleri kullanıldı.
AA
Barış Pınarı Harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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