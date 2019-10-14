Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı sürerken, Suriye rejimi ile YPG'nin Münbiç için anlaştığı iddialarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Biz kararımızı uygulama aşamasındayız." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Türk Konseyi 7. Zirvesi pek çok açıdan tarihe kayıt düşecektir. Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, iş birliğimizin daha da güçlenmesi bizler için iftihar vesilesidir. Muhataplarımıza Barış Pınarı Harekatımız hakkında da kapsamlı bilgi vereceğiz.

ESAD REJİMİ İLE YPG ANLAŞTI İDDİASI

Birçok dedikodular var. Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. Amerika ile Mümbiç konusundaki karşılıklık mutabakatımız 90 gün içinde terör örgütleri Mümbiç'i boşaltacaklardı seneyi devirdik Mümbiç boşaltılmalı.

YABANCI BASININ MANİPÜLASYONU

Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar. 600'ün üzerinde havan topunun atılmış olduğu bizim topraklara bunların kör olması anlaşılır gibi değil. Gerçekleri karartmak mümkün değil. Şu anda ortada şehitlerimiz var. Bu havan topları neticesinde yaralı olanlar evlerini boşaltanlar var. Bunlar istediği kadar hedef saptırsınlar bu gerçekleri halkımız görüyor. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın.

ABD ASKERİNİN GÜNEYE ÇEKİLMESİ

Bu yaklaşım olumlu aksi bir gelişme yok. Dün Merkel ile görüştüm bir önceki gün İngiltere Başkanı ile görüştüm. Görüşmelerimde birçok gerçekleri bilmediklerini ciddi bir dezenformasyon baskısı altında olduklarını gördüm kendilerine gerçekleri anlattım.

Bizim Kürtlerle herhangi bir bölgede savaşmak böyle bir şey yok. Terör örgütü ile savaş olmaz mücadele olur savaş ise devletler arasında olur. Ayn El Arap ve Mümbiç olayı bir taraftan devam ediyor gerek Amerika gerek Rusya ile olan görüşmeleri sürdürüyoruz. Şu anda etkisiz hale getirilenler teröristlerin sayısı 550'ye ulaştı. Bunların içerisinde 500 ölü var 26 yaralı 24 teslim olan var.''