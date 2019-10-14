Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Türk İş Konseyi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sınırların, mesafelerin anlamını yitirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Bölgesel iş birliğinin önemi giderek artıyor. Amacımız ve arzumuz tek bir soydaşımızın dışarıda kalmadığı, güçlü ve kapsayıcı bir yapıyı tesis etmektir.

300 MİLYONLUK TÜRK DÜNYASI...

300 milyonluk Türk dünyası içinde barındırdığı potansiyeli ancak böyle hayata geçirebilir. 15-20 sene öncesine göre büyük bir mesafe aldık. İş dünyasının da bu süreç içerisinde olması gerekmektedir.