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Erdoğan 'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

14.10.2019, 15:00

Başkan , çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği ’nın başkenti Bakü'de Azerbaycan İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.


Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliev ile bir araya geldi.

AA

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