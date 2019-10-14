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'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi

Münbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi

14.10.2019, 21:16 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019,21:29

kapsamında 'in batısındaki Yalışlı ve el-Azuri köyleri terör örgütü unsurlarından temizlendi. Kahraman Mehmetçik ve 'nun ilerleyişi devam ediyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde başarı ile devam ediyor. Bu kapsamda SMO birlikleri, Münbiç'in batısında bulunan Yalışlı ve el-Azuri köylerini teröristlerden temizledi. Bölgede terör örgütü PKK/PYD'ye ait bir tank da ele geçirildi.

MÜNBİÇ İKİ KOLDAN KUŞATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Suriye Milli Ordusu, adım adım Münbiç'e giriyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Münbiç iki koldan kuşatıldı.

Münbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi

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