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Rusya'dan flaş "Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Rusya'dan flaş Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

14.10.2019, 16:22

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Türkiye ile temas halindeyiz" dedi. Peskov ayrıca Türk ve Rus orduları arasında da iletişim olduğunu belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ülkesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken Suriye'de yaşanan gelişmeleri de ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov arasında gerçekleşen telefon görüşmelerine dikkat çeken Lavrov, "Türk ve Rus tarafları arasında temaslar devam ediyor" dedi.

"TÜRK VE RUS ORDUSU İLETİŞİM HALİNDE"

Peskov ayrıca Türk ve Rus orduları arasında da iletişim olduğunu söyleyerek, "Ordular arasında da iletişim var" diye konuştu.

Bu ifadeleri kullanan Peskov gazetecilerin Türkiye ile Rusya arasında ne gibi konuların görüşüldüğü konusundaki sorularını cevapsız bıraktı.
Şam yönetimiyle terör örgütleri arasında temas ve anlaşmaların olduğu iddiasına dair soruları yine cevapsız bıraktı. Peskov ayrıca Rusya'nın Suriye politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını da sözlerine ekledi.

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