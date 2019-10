Türk Konseyi Zirvesi için Bakü’ye giden Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili manipülasyonlara tepki gösterdi. Yabancı basının hep aynı taktiği uyguladığını dile getiren Erdoğan, “Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya devam edeceğiz” ded

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Bakü'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı açıklamada Bakü ziyareti ve Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:



"DOĞRUYU ANLATACAĞIZ"



"Türk Konseyi 7. Zirvesi pek çok açıdan tarihe kayıt düşecek. Zirve Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından 3 Ekim 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulan Türk Konseyi'nin 10. yıldönümüne tekabül ediyor. Bakü Zirvesi ile Özbekistan da aramıza tam üye olarak katılacak. Konseyimiz daha da güçlenecek. Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, işbirliğimizin daha da güçlenmesi iftihar vesilesidir." Zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelerde bulunacağını belirten Erdoğan, bu vesileyle muhataplara Barış Pınarı Harekatı hakkında da kapsamlı bilgi vereceklerini aktardı. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda Kobani'nin durumuyla ilgili şunları kaydetti: "Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız." Yabancı basının manipülasyonlarına da değinen Erdoğan, "Yabancı basın 600'ün üzerinde havan topunun atıldığı bizim topraklarımıza kör. Onların taktiği bu. Onlar kendi maharetlerini sergileyip sahtekarlıklarını yapacaklar, biz doğruyu anlatacağız" dedi.



HANGİ TARAFTASINIZ?



"Siz NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız? Tabii cevap veremiyorlar" diyen Erdoğan, Türkiye'nin karşısında bir terör örgütü olduğunun altını çizerek "Biz devletiz. Karşımızda terör örgütü var. Terörle savaş olmaz, mücadele olur."



MACRON'A TELEFONDA ANLATTI



Başkan Erdoğan, dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Macron'a, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı. Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki PKKYPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret ederken, harekatın bölgesel ve küresel barış ve istikrara sunacağı katkılara değindi.



BASKAN BAKÜ'DEN NET MESAJ VERDİ



Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması'nda da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi: Türkiye aralıksız 40 yıldır terör örgütleri ile mücadele ediyor. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle soykırımcı bir terör örgütü 30 bin TIR silah yardımıyla donatıldı. Bunlar dünyanın gözü önünde oldu. Terörle mücadele ediyoruz diye ambargodan ekonomik yaptırımlara kadar her türlü tehdide maruz kaldık. Şu attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine teslim etmek. Bunu El Bab'da yaptık 3 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik. Ey Avrupa Birliği, Arap Birliği sen bunu görmüyor musun? Türkiye NATO üyesi. Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi. Bu iki yüzlülük ne ile izah edilir? Orada terörist başının resimleri var, hala onlar PKK değil diyorlar. İşte bunun için attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz siz ne derseniz deyin.



700 HAVAN MERMİSİ



Fırat'ın doğusunu terörden arındıracağız. Şu ana kadar ülkemize 700'ü aşkın havan mermisi atıldı. 18 şehidimiz var. Hani bunlar sivil öldürmüyordu? Avrupa bunları niye görmüyor? Ey Arap Ligi şu anda 3 milyon 650 bin Arap topraklarımızda misafir. Bunlar Suriye'den varil bombasından kaçtı. Peki siz bir kuruş destek verdiniz mi? Şimdi kalkmış Türkiye ile ilgili kararlar alıyorsunuz? Alsanız ne yazar almasanız ne yazar...



'BU İŞİ MUTLAKA BİTİRECEĞİZ'



Şu ana kadar 550'nin üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Erdoğan, "26'sı yaralı, 24'ü de teslim olmuş durumda. Harekatın Kürtleri hedef aldığı iddiası yalan ve iftiradır. Bizim işimiz teröristlerle. Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığı kurutulmadan ne Suriye ne de Türkiye huzura kavuşacaktır.



SÖZLERİNİ TUTMADILAR

Bu süreçte uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık. Verdikleri sözleri tutmadılar. Türkiye artık sabrın sonuna gelmiştir. Türkiye Barış Pınarı ile en az Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati öneme sahip bir adım atmıştır. Başladığımız işi muhakkak bitireceğiz. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez" diye konuştu.



'6 DEVLET TEK MİLLETİZ'



Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "Biz iki devlet tek milletiz" sözünü hatırlatan Erdoğan, "Şimdi bunu geliştiriyoruz. Altı devlet tek milletiz" dedi. Erdoğan, "Amacımız tek bir soydaşımızın dışarda kalmadığı, güçlü ve kapsayıcı bir yapıyı tesis etmek. Dünya Türk iş Konseyi buluşması ekonomik ilişkilerin artmasına vesile olsun. Değerli dostum Aliyev'in dediği gibi bir milletin iki diasporası olmaz. Kazak, Özbek, Türkmen, Çeçen tüm kardeşlerimize Türk diasporasının doğal üyesi olarak bakıyoruz" dedi.