Büyük sularda küçük ölümler!

Ayvalık’ta kaçakları taşıyan tekne battı. 14 yaşında bir kız çocuğunun öldüğü faciadan sağ kurtulan 3 aylık bebek de hayata sadece birkaç dakika daha bakabildi. Hastane yolunda yaşamını yitiren minik bebek, neden öldüğünü bile bilmeden toprağa girdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, 14 yaşında bir kız çocuğu ile 3 aylık bebek hayatını kaybetti. Teknede bulunan 33 kişi ise Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Altınova Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber tekne battı. Balıkçıların bir göçmen teknesinin battığını bildirmesiyle bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait uçak, 4 bot ve dalış timi sevk edildi.



TEDAVİ ALTINA ALINDILAR



Ekipler, sulara gömülen teknede bulunan 35 yabancı uyrukludan 33'ünü kurtararak kıyıya getirdi. 14 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği olayda, kaybolan 3 aylık bebek kurtarıldı. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen bebek ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürülürken hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 yaralı ile hayati tehlikesi olan 3 bebek de hastanede tedavi altına alındı.



SON NEFESLERİNİ ALIP VERDİ



3 aylık bebeğin ölümü yürekleri dağladı. Sudan çıkarıldığından hayatta olan bebek, hastaneye kaldırılmak istendiği sırada yaşamını yitirdi. Küçük bebek, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alındığı botta bir yakının kucağında son nefeslerini alıp veriyordu. SUAT SALGIN