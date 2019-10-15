‘Kızımın kemiklerini verin’

Ankara’da henüz 14 yaşındayken ortadan bir anda yok olan kızı Melike’nin cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyleyen anne FATMA TOYGUNCU, “4 zanlıdan sadece ikisi içeride. Diğerleri ise dışarıda kiril işlerine devam ediyor. Kızım öldürüldüyse cenazenin yerini söylesinler. En azından bir mezarı olsun istiyorum” dedi

HABER ÖTESİ/ HACER ÖNOĞLU ÜLGER

Aslında herkes tanıyor o acılı anneyi. Fatma Toyguncu'nun, 8 yıldır çıkmadığı TV kanalı kalmadı. Neden mi? Çünkü kızı Melike Toyguncu, 18 Ocak 2011 tarihinde 14 yaşındayken, üniversite sınavına girecek olan ablası Şerife'ye form almak için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. O günden beri gün ışığı girmeyen Ankara'nın Sincan ilçesindeki o evde hep bir yas hakim oldu.



TELEFONUNU KULLANMIŞLAR



Tüm şüpheler Muharrem Aytekin, Cevat Yıldız, Bekir Bulut ve Oğuzhan Mahmutoğlu'nun üzerindeydi. Çünkü Melike, kaybolmadan önce onlarla defalarca görüşmüştü. Zanlılar Melike'nin telefonunu kendi sim kartlarını takarak sırayla kullanmıştı. Bu 4 zanlı gözaltına alınmış ve yargılama süreci başlamıştı. Zanlılar mahkemede çözülmeye başlamış, Bekir Bulut kızın kaçırıldığı eve gittiğini ve orada kızı gördüğünü itiraf etmişti. Melike'nin saç telleri ve DNA'sı da o evde bulunmuştu.



İSTİSMAR VE UYUŞTURUCU



Muharrem Aytekin'in genç kızı 52 gün boyunca bir eve kapattığı ve orada onu arkadaşlarıyla birlikte istismar ettiği, hatta uyuşturucu kullanmaya zorladığı belirlenmişti. Tutuklanan Muharrem Aytekin ve Cevat Yıldız, daha önce karara bağlanan ve Yargıtay tarafından bozulan davada "kasten adam öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak", "çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamalarından 16.5'ar yıl ceza aldı. Bekir Bulut ve Oğuzhan Mahmutoğlu'nun ise tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.



ELLERİ BOŞ DÖNDÜLER



Aile kızlarının kötü yola sürüklenmek istendiğini ve bu amaçla başına kötü şeyler getirildiğini ne kadar zor olsa da anlayabiliyordu. Ancak onların anlayamadığı tek şey kızlarının şu anda nerede olduğuydu. Bunca zamandır neden kızlarından bir iz bulunamamıştı. 8 yıllık süreç içerisinde kendilerine gelen her ihbara koşan aile üyeleri, her defasında elleri boş döndü. Bir keresinde sanıklardan birinin cezaevindeki koğuş arkadaşına, "Melike'yi öldürüp Cimşit Mezarlığı'na gömdüm" demesinin ardından tam 17 mezar açılmış ancak Melike'den bir iz bulunamamıştı. Bir keresinde de Melike'nin öldürülüp Sincan'ın içinden geçen 2 metre derinliğindeki dereye atıldığı iddiası dolaştı ortalıkta. Bu iddialar da araştırıldı ancak yine bir sonuç alınamadı.



ŞOKE EDEN DNA SONUCU



Ancak hiçbir şey Malatya'dan gelen telefon kadar umutlandırmamıştı Fatma Toyguncu'yu. Malatya'da sokaklarda yaşayan ve neredeyse tıpa tıp Melike'ye benzeyen bir genç kız bulunmuştu. Genç kıza, katıldığı televizyon programında kızını bulduğu umuduyla sıkı sıkı sarılan acılı anne, gelen haberle yıkılmıştı. Adının ısrarla Tuğba olduğunu söyleyen kız yapılan DNA testine göre Melike değildi.





HALA PİS İŞLER PEŞİNDELER



Aile, yıllar içerisinde sağlığını kaybetti, üzüntüden yataklara düştü. Anne Fatma Toyguncu, artık kızının sağ olduğundan bile umudunu kesmiş durumda ve cenazesinin kendisine verilmesini istiyor. Tutuksuz yargılanan Bekir Bulut ve Oğuzhan Mahmutoğlu'nun dışarıdayken yasa dışı işlere bulaşmaya devam ettiğini söyleyen ve onların da tutuklanarak cinayetten yargılanmasını isteyen anne, "Kızımı öldürdüklerine inanıyorum. Yoksa bunca yıldır dirisi ni bulurduk. Madem kızımın canına kast ettiler. O zaman bana kemiklerini versinler. Artık kızımın bir mezarı olsun istiyorum. 8 yıldır ağlamaktan göz pınarlarım kurudu. Eğer akacak bir damla gözyaşım varsa onu da kızımın mezarının başında dökmek istiyorum" diyor. Acılı anne, "Yıllarca adaletin peşinde koştum. İnşallah bu kez adaletin yerine geleceğini umuyorum. Melikemin olayının karanlıkta kalmayacağını, aydınlığa çıkacağını düşünüyorum. Bu savaşı da bırakmayacağım" diye konuştu.