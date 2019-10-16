Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye tarihinde hiçbir zaman sivil katliam yapmamıştır. Bize bu ithamı yöneltenlerin geçmişleri sivil katliamlarla doludur. Macron'a söyledim, 'Ruanda'da Cezayir'de sivilleri katleden siz değil misiniz?' dedim. 'Bunları bana nasıl söylersin, önce aynaya bak' dedim." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kıymetli misafirlerimiz, ülkemizin umudu sevgili gençler sizleri hürmetle, muabbetle selamlıyorum. Yeni yasama yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı

olmasını diliyorum.



BUGÜNDEN SONRA 5 DEVLET 1 MİLLET

Dün Türk Konseyi 7. zirvesi dolayısıyla Bakü'deydik. İkili konuları ele aldık. Bugüne kadar 2 devlet bir millet derdik. Bugünden sonra 5 devlet 1 millet. Türkmenistanı da kattığımız zaman 6 devlet bir millet olarak bölgede çok daha güçlü yürüyeceğiz dedik.



ÇALIŞARAK BÜYÜYECEĞİZ

AK Parti güçlü bir partidir, çalışarak büyüyeceğiz. Meclis çalışmalarında da örnek olacağız. Meclis'i etkin çalışma sistemine sokacağız. TBMM'yi gereksiz yere kilitleyenlere eyvallah etmeyeceğiz



BARIŞ PINARI BAŞARIYLA SÜRÜYOR

Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürüyor. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı başlatma sürecine bir anda gelmemiştir.



ÇOK TAVSİYEDE BULUNDUK

Ülkemiz her şartta müttefiklik hukukunun gereklerine yerine getirdi. Ama müttefiklerimizin başka işler çevirdiği ortaya çıktı. Her şeye rağmen Türkiye'nin tavrı barıştan huzurdan, esenlikten yana olmuştur. Suriye yönetimine ortada hiçbir çatışma yokken çok tavsiyede bulunduk.



NE KADAR SURİYELİYİ KABUL ETTİNİZ

Ey Arap Ligi ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz? Ya siz Suriyeyi Arap Ligi'nden çıkardınız? Şimdi de Türkiye'ye hakaret etmek için Suriye'yi almak istiyorsunuz?





DEAŞ'IN YÜZÜNÜ FIRAT KALKANI İLE ORTAYA ÇIKARDIK

Terör örgütü DEAŞ, İslam ve Müslümanların en büyük düşmanı ve yüz karasıdır. Bu örgütün yüzünü Fırat Kalkanı ile bir ortaya çıkardık. Fırat Kalkanı ile DEAŞ balonu söndü. El Bab'da 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getiren Türkiye olmuştur.



ÖNÜMÜZDE İKİ YOL VAR

Önümüzde 2 yol var. Ya bize biçilen yola boyun eğecektik, ya da mücadele edecektik. ABD ve ABD'de yazılan senaryolara alet olmadan mücadele ettik, yapmamız gerekeni yaptık. Ya istiklal ya ölüm diyen bir millete başkası yakışmazdı.



KİMSE ARAMADI

Bugün sivil kayıpları konusundaki hassasiyetlerinden dem vuranların o günlerde sesleri çıkmıyordu. Biz İdlib'de 4 milyon insanın hayatını kurtarmaya çalışırken hiç destek göremedik. Afrin'i teröristlerden temizlerken destek bir yana sürekli eleştiriye maruz kaldık. Barış Planı Harekatını yürütürken eleştiri hatta saldırı ile karşı karşıyayız. Atılan havanlarla ilgili başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere kimse aramadı. Bunlara güvenmeyin. Yarım ağızla olsa da tek kelime etmediler. Bunlar ummuyordu, Türk ordusu bu kadar süratle mesafe alacaklarını sanmıyorlardı.

BU DEVRAN ELBET DÖNECEK

Sadece terör örgütü temsilcilerinin yönlendirmesiyle bizi itham etmeye eleştirmeye kalktılar. Hepsine gereken cevabı verdik, veriyoruz. Bu yeni karşılaştığımız bir durum değil. 15 Temmuz'da da tamemen yalnız bırakılmıştık. Sadece ve sadece teröristlerin iddialarını ve çıkarlarını korumak için karşımıza çıktılar. Ey Batı, ey Arap Ligi ey azıcık da olsa vicdan ve ahlak sahibi ülkeler hepinize sesleniyorum bu devran elbet dönecek.

UNUTMAYIN BU DÜNYA ETME BULMA DÜNYASIDIR

Böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz ama yarın veya öbür gün siz de bizim gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. Başkaları da size değil terör örgütlerine kol kanat çıkacak. Teröristler kapınıza dayandığında saldırılarla vatandaşlarınız öldüğünde terör örgütü mensupları müttefik dediğiniz ülkelerde ellerini kollarını sallayarak dolaştıklarında bakalım siz nasıl davranacaksınız? Unutmayın bu dünya etme bulma dünyasıdır. Türkiye bu mücadeleyi Allah'ın izniyle başarıya ulaştırır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

NATO ÜYESİ ÜLKELERE SESLENİYORUM

Kendinizi güvende sandığınız sırça köşkünüz çökmeye başladığında bakalım teröristlere kol kanat germeye devam edebilecek misiniz? Teröristler canınızı yakmaya başladığında bu asil millet yanınızda olacaktır. Gelin bu mücadelede Türkiye'nin karşısında değil yanında yer alın. En azından karışmayın. NATO üyesi ülkelere seslenyorum. PKK, YPG ne zaman örgüt üyesi oldu da benim haberim olmadı. Ne zamandan beri NATO terör örgütüne destek veriyor. Başta Amerika 30 bin TIR mühimmat destek verildi.

TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN SİVİL KATLİAM YAPMAMIŞTIR

Şu anda 90 km'yi aşkın tüneller var. Bunun çimentosu nereden geliyor. Fransız firmasından. Neyle izah edeceksiniz, nasıl aldatacaksınız? Her şey meydanda. Bunların da hesabını verecekler. Türkiye tarihinde hiçbir zaman sivil katliam yapmamıştır. Bize bu ithamı yöneltenlerin geçmişleri sivil katliamlarla doludur. Macron'a söyledim, Ruanda'da Cezayir'de sivilleri katleden siz değil misiniz dedim. Bunları bana nasıl söylersin önce aynaya bak dedim. Afrika'nın kitabında neler var? Suriye'de bizi sivil katliamı ile itham edenlere şunu söylüyorum, sivil katliamı görmek istiyorsanız Suriye'de Türkiye'nin ayak basmadığı yerlere bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a, Arakan'a Yukarı Karabağ'a Bosna'ya bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız bölücü terör örgütünün ülkemizde yaptığı eylemlere bakın. Türkiye bu konuda itham edilecek bir ülke değildir."

KİLİSEDEN ATEŞ EDİYORLAR

Biz yurtiçi ve yurtdışındaki operasyonlarımızda kendi güvenlik güçlerimizin hayatı pahasına sivillerin ölmesini engellemiş bir ülkeyiz. Barış Pınarı Harekatı'nda teröristler askerlerimize sırf sivil kayı olsun diye kiliseden, okuldan, hastaneden saldırıyorlar. Kiliseden sniper ile ateş ediyorlar ama biz kiliseyi vurmadık. Hep onlarnı ortaya çıkmasını bekledik. Öyle bir dezenformasyon yaptılar ki güya ibadethaneleri vuruyormuşuz. batı medyası bunları kullanmaya çalıştı.

1220 KİLOMETREKARE ALAN TEMİZLENDİ

Biz teröristleri takip ettik, sivillerden uzaklaştıklarında imha etik. Şu anda 1220 kilometrekare alanı temizledik. Türkiye sadece ve sadece teröristleri hedef alıyor. Ülkemiz Suriye'de işgal değil terör operasyonu yapıyor. Siz ne derseniz deyin biz teröriste terörist demeye devam edeceğiz. Ülkemize zarar vermek için teröristleri makamlarında ağırlayanlar bu utancı taşıyacaklar. Siz ne zaman devletlerin teröristlerle masaya oturduğunuz gördünüz. Bizden böyle bir şey beklemeyin. Bunun için arabulucu falan aramıyoruz, buna ihtiyacımız yok.

YOLUMUZA TŞ VE DİKEN DÖŞEYENLERİ KAYDEDİYORUZ

Türkiye operasyon bölgesindeki DEAŞ'lıların sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu en başında bildirdi. PKK/YPG şantaj malzemesi yaptığı DEAŞ'lıları cezaevlerinden serbest bırakmaya başladı. Kontrol altına aldığımız yerlerde DEAŞ'lıları da etkisiz hale getirmeyi sürdüreceğiz. Suriye toprakları terörist işgali altındayken bu ülke adına atılan hiçbir adımın kıymeti olamaz. Barış Pınarı Harekatı Münbiç'ten Irak sınırına kadar 30-35 km derinliğe kadar devam edecektir. Destek olanları da yolumuza taş ve diken döşeyenleri de kaydediyoruz. Biz o bölgeyi güvenli bölge olarak ilan ettik. Bütün plan çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı proje çalışmalarını liderlere gösterdim ve anlattım. Türk Konseyi'nde de kendilerine takdim ettik. Güzel demekle olmuyor ama paraya ihtiyacımız var.

GÜVENLİ BÖLGEDEN DIŞARI ÇIKSINLAR

Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde 1 ila 2 milyon Suriyeli'nin geri dönüşü için çalışmaya başlamak istiyoruz. Suriye halkını 8 yıldır yaşadığı azaptan kurtarmaya destek olmak görevimizdir. Türkiye teröristlerle anlaşma yapılmayacağını bilecek kadar tecrübeli bir ülkedir. Biz bu yola asla tevessül etmeyiz. Bizi arayıp teröristler adına taleplerde bulunanlara şunu söylemek isteriz madem bu kadar içli dışlısınız öyleyse size bir teklifimiz var. Hemen bu gece teröristler silahlarını malzemelerini bırakıp belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan yerde dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı Harekatımız kendiliğinden sona ermiş olacaktır.

KİMSE BİZİ DURDURAMAZ

Harekat alanındaki herhangi bir yerle ilgili kimseye söz vermedik. Barış Pınarı Harekatı'ndan önce ABD, Rusya, NATO hepsini bilgilendirdik. Haber vermeden yapmadık. Adımı da böyle attık. Münbiç-Irak sınırı arasında 30-35 kilometre derinliğe inmeden kimse bizi durduramaz.

AZDAN AZ ÇOKTAN ÇOK GİDER

Bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere de azdan az çoktan çok gider diyoruz. Biz Çanakkale'de bir tas çorbayı paylaşan milletin torunlarıyız. Onunla Çanakkale destanını yazanların torunlarıyız. Bizde açtığınız her yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılır. Bizim kesilen sakalımız çok daha gür yerine gelir ama sizin kayıplarınızın telafisi kolay olmaz.

GELMEZSEK NE OLUR, BATAR MIYIZ

Türkiye'ye gelecek ABD heyeti Türkiye'nin makul taleplerini göz önünde bulundurarak hazırlığını yapmalı. Bize ülkelerine girme yasağı koyanlar iyi düşünmesi lazım. Türkiye gibi bir devlete ülkenize girme yasağı koyacaksınız. Bize düşen nedir, hayırlı olsun. Gelmezsek ne olur, batar mıyız? Çok mu meraklıyız. Şahsıma aileme bakan arkadaşlarıma vize yasağı koyuyorlar. Bu siyasetten zerre kadar nasibini alana, bir ülkeye, devlete yakışır mı? Siyaset duygusallık değil, insan ve ülke yönetme sanatıdır.