Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.
Kritik toplantının ana gündem maddedi ise Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı olacak.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.