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Polis memuru hastanede şehit oldu

Polis memuru hastanede şehit oldu
Giriş Tarihi: 16.10.2019

'nin Pamukkale ilçesinde 13 Ekim'de görevi başında kaza geçiren polis memuru (49) kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 13 Ekim'de görevi başında kaza geçiren polis memuru Yücel Başpınar (49) kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit olan polis memuru Yücel Başpınar'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi. Öte yandan alkollüyken direksiyon başına geçen ve polis aracına çarpması sonucu Başpınar'ın şehit olmasına neden olan sürücü Aykut M, tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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