  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye'de

Başkan Yardımcısı Pence 'de

ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye'de

17.10.2019, 13:33 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019,14:18

Başkan Yardımcısı , ile konusunu görüşmek üzere ’ye geldi. Mike Pence'i taşıyan uçak 'na indi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

Pence ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak 13.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Pence'i havalimanında yetkililer karşıladı.

Pence ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.

ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyetini Ankara'ya getiren uçak da Pence'in uçağından yaklaşık 45 dakika önce Ankara'ya indi.


Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN