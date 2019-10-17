  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Akar’dan Meclis’e asker selamı

Akar’dan Meclis’e asker selamı

Akar’dan Meclis’e asker selamı
Giriş Tarihi: 17.10.2019

öncesinde salona gelen , 'Her Türk asker doğar', ' bizi 'ye götür' sloganlarıyla karşılandı. Akar ise sloganlara asker selamıyla karşılık verdi.

Başkan Erdoğan, yurt dışı temasları nedeniyle yapılmayan AK Parti Grup Toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde salona gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Her Türk asker doğar', 'Hulusi Baba bizi Suriye'ye götür' sloganlarıyla karşılandı. Akar ise sloganlara asker selamıyla karşılık verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akar’dan Meclis’e asker selamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN