Akar’dan Meclis’e asker selamı

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde salona gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Her Türk asker doğar', 'Hulusi Baba bizi Suriye'ye götür' sloganlarıyla karşılandı. Akar ise sloganlara asker selamıyla karşılık verdi.

Başkan Erdoğan, yurt dışı temasları nedeniyle yapılmayan AK Parti Grup Toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde salona gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Her Türk asker doğar', 'Hulusi Baba bizi Suriye'ye götür' sloganlarıyla karşılandı. Akar ise sloganlara asker selamıyla karşılık verdi.