Hap vermedi diye doktorun boğazını kesti

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne hasta gibi giren şahıs dehşet saçtı. Kendisine uyuşturucu yazılmayınca çılgına dönen Bayram Kaynak, eline geçirdiği kesici aletle asistan doktorun boğazını kesti

Son günlerde yaşanan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına bir yenisi de İzmir'de eklendi. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği'nde, servisin başarılı doktorlarından Kadir Songür muayene odasında görevi başında iken, Bayram Kaynak sıra numarası alarak içeri girdi. Kaynak, iddiaya göre muayene bile olmadan uyuşturucu hap olan ve kırmızı reçete ile verilen bir ilacın kendisine yazılmasını istedi.

BİR ANDA ÇILGINA DÖNDÜ



Doktor Kadir Songür'ün, kendisinden istenen ilacı yazmayı uygun görmemesi üzerine hasta Bayram Kaynak ile arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında kontrolden çıkan Bayram Kaynak, yanında taşıdığı neşter ile doktora saldırdı. Odada yaşanan arbede sırasında büyük gürültü koparken, diğer hasta ve güvenlik görevlileri de hemen odaya girdi.



ÖLDÜRMEK İSTEDİ



Madde bağımlısı olduğu belirlenen ve ilaç yazılmadığı için çılgına dönen Bayram Kaynak, genç doktorun boğazını sol tarafından 5 santim uzunluğunda ve 2 santim derinliğinde keserek ağır şekilde yaraladı. Hemen diğer doktorlar tarafından boğazına tampon yapılan genç doktor, apar topar ameliyata alındı. Genel Cerrahi Servisi'nde başarılı bir operasyon geçiren ve dikiş atılan genç doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



ÇARŞIDA KADINI GASP EDERKEN YAKALANDI



Asistan Doktorun boğazını kesen ve olayın ardından koşarak kaçan Bayram Kaynak, Karşıyaka çarşıda bir kadının çantasını almaya çalıştı. Kadını yerlerde sürükleyen Bayram K, olaya müdahale eden yunus ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Kaynak'ın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



SAĞLIK DURUMU İYİ



Doktor Kadir Songür'e yapılan saldırı hastanede şok etkisi yarattı. Olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten hastane yetkilileri, başarılı bir ameliyat sonrası doktor Songür'ün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

FATİH ŞENDİL