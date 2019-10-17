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Kamyon traktöre çarptı: 3 ölü

Kamyon traktöre çarptı: 3 ölü
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Denizli'nin Çal ilçesi Mahmut Gazi Mahallesi'nde Ahmet Etli idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, aynı istikamette seyir halinde olan 55 yaşındaki Ali Tokmak'ın kullandığı traktöre arkadan çarptı. Feci kazada sürücü Tokmak, eşi Nursel Tokmak ve annesi Fatma Tokmak olay yerinde can verdi. Yoldan çıkıp tarlaya giren kamyonetin sürücüsü Ahmet Etli'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler cesetleri kaldırırken, sürücü de tedavisinin ardından gözaltına alındı.

HASAN DURNA

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